Serie A: la Roma vola con Pellegrini, l’Inter rialza la testa. Crollano Torino e Fiorentina

Il capitano giallorosso torna al gol e decide il derby. L’Inter soffre ma batte il Sassuolo, mentre Atalanta e Como affondano rispettivamente Torino e Fiorentina

A cura di Redazione 22 settembre 2025 08:46

© Ansa/Afp

Condividi