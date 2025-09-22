Serie A: la Roma vola con Pellegrini, l’Inter rialza la testa. Crollano Torino e Fiorentina
Il capitano giallorosso torna al gol e decide il derby. L’Inter soffre ma batte il Sassuolo, mentre Atalanta e Como affondano rispettivamente Torino e Fiorentina
Nella nuova giornata, il campionato di Serie A regala emozioni e colpi di scena. All’Olimpico la Roma sorride grazie al suo capitano: Lorenzo Pellegrini, al rientro, sigla la rete decisiva che consegna ai giallorossi il derby e tre punti fondamentali in chiave classifica e morale.
Torna a vincere anche l’Inter, che piega 2-1 un Sassuolo combattivo: una vittoria che rimette in carreggiata i nerazzurri dopo le ultime incertezze.
Serata amara invece per Torino e Fiorentina: i granata crollano 0-3 davanti all’Atalanta di Gasperini, mentre i viola si arrendono a un sorprendente Como, vittorioso 1-2 al Franchi. Due sconfitte pesanti che aprono inevitabilmente la crisi tecnica e psicologica delle due squadre.
Chiude la giornata lo 0-0 tra Cremonese e Parma, un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe e non smuove più di tanto la loro situazione in classifica.