Serie A, l’Inter torna in vetta: Bologna ko a San Siro

Vincono anche Napoli e Fiorentina, il Torino domina a Verona negli ultimi match della 18ª giornata

Negli ultimi incontri della 18ª giornata di Serie A, l’Inter supera il Bologna per 3-1 a San Siro e si riprende la vetta della classifica, davanti a Milan e Napoli. I nerazzurri mostrano solidità e cinismo, confermando il loro ottimo momento di forma.

Successo importante anche per il Napoli, che espugna lo stadio Olimpico battendo la Lazio per 2-0. Gli azzurri conquistano tre punti pesanti in uno scontro diretto e restano in scia delle prime posizioni.

Arriva un po’ di ossigeno per la Fiorentina, che al Franchi supera di misura la Cremonese grazie a una vittoria per 1-0, fondamentale per il morale e la classifica. Netta affermazione del Torino, che domina a Verona imponendosi per 3-0 contro l’Hellas, chiudendo il turno con una prestazione convincente.