Serie A, l’ottava giornata: il Napoli batte l’Inter e torna in vetta
Vittoria importante anche per l’Udinese, che ha battuto il Lecce
A cura di Redazione
26 ottobre 2025 08:36
Il Napoli ha superato l’Inter per 3-1 nell’ottava giornata di Serie A, tornando momentaneamente da solo in testa alla classifica, in attesa del risultato della Roma, impegnata oggi sul campo del Sassuolo.
Vittoria importante anche per l’Udinese, che ha battuto il Lecce e, con i suoi 12 punti, aggancia la Juventus, attesa oggi dal proprio match.
Finisce invece in parità la sfida tra Cremonese e Atalanta (1-1), con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, mentre il Parma viene fermato sul pari dal Como.
Una giornata ricca di emozioni e risultati importanti, che potrebbe ridisegnare le gerarchie della parte alta della classifica.