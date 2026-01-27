Serie A: l’Udinese espugna Verona. Stasera Fiorentina-Como in Coppa Italia
I bianconeri vincono 3-1 al Bentegodi e agganciano la Lazio. Hellas alla quarta sconfitta consecutiva. Oggi spazio agli ottavi di Coppa Italia
Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A l’Udinese si impone per 3-1 sul campo del Verona, conquistando tre punti importanti in chiave classifica. La formazione friulana offre una prova solida e concreta, che le consente di raggiungere la Lazio in graduatoria.
Per l’Hellas arriva invece la quarta sconfitta consecutiva, un nuovo stop che aggrava una situazione già complicata e lascia i gialloblù all’ultimo posto della classifica insieme al Pisa.
Archiviato il campionato, l’attenzione si sposta ora sulla Coppa Italia: questa sera, alle ore 21, è in programma Fiorentina-Como, match valido per gli ottavi di finale della competizione. Una sfida secca che mette in palio l’accesso ai quarti e promette spettacolo.