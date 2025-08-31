Serie A: Napoli e Roma partono forte, oggi tocca a Juve e Inter

Successi di misura per gli azzurri e i giallorossi, pari tra Parma e Atalanta. Oggi in campo le big

La seconda giornata di Serie A si è aperta con alcune sfide molto combattute e decise sul filo dell’equilibrio. Al “Maradona” il Napoli ha superato il Cagliari con un sofferto 1-0, conquistando tre punti preziosi davanti al proprio pubblico. Stesso risultato per la Roma, capace di espugnare Pisa grazie a una prova di solidità e cinismo.

Vittoria interna anche per il Bologna, che ha regolato il Como con un gol decisivo, mentre a Parma è arrivato il primo pareggio della giornata: 1-1 tra i gialloblù e l’Atalanta, al termine di una gara equilibrata e ricca di intensità.

Oggi il programma prosegue con quattro incontri di grande interesse: Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina alle 18:30, seguite in serata da due sfide affascinanti, Inter-Udinese e Lazio-Verona (calcio d’inizio alle 20:45).