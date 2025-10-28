Serie A, oggi Lecce-Napoli e Atalanta-Milan

La Juventus esonera Tudor: Brambilla traghettatore, si valutano Palladino e Spalletti

Prende il via oggi la nona giornata del campionato di Serie A con due anticipi di grande interesse. Alle 18:30 il Lecce ospita il Napoli al “Via del Mare”, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Milan al “Gewiss Stadium”, sfida che promette spettacolo e punti pesanti per la zona Champions.

Nel frattempo, in casa Juventus scoppia la bufera: Igor Tudor è stato ufficialmente esonerato dopo la recente serie di sconfitte che ha fatto precipitare la squadra in classifica. La società ha affidato temporaneamente la panchina a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, in attesa di definire il nuovo allenatore.

Tra i nomi più caldi per la successione figurano Raffaele Palladino, attualmente libero dopo l’esperienza al Monza, e Luciano Spalletti, il cui ritorno in Serie A farebbe sognare i tifosi bianconeri. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della panchina juventina.