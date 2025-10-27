Serie A, ottava giornata: Juventus ko con la Lazio, Roma in vetta insieme al Napoli

I bianconeri cadono 1-0 all’Olimpico, mentre la squadra di De Rossi espugna Sassuolo e aggancia i partenopei

Nell’ottava giornata di Serie A la Juventus subisce una sconfitta di misura all’Olimpico: la Lazio si impone 1-0 grazie a una prestazione solida e cinica, infliggendo ai bianconeri il secondo stop stagionale.

Sorridono invece la Roma e il Napoli, che restano appaiate in vetta alla classifica. I giallorossi di Daniele De Rossi conquistano tre punti preziosi sul campo del Sassuolo, vincendo 1-0 grazie a una rete nel finale.

Successo anche per il Torino, che supera 2-1 il Genoa in un match combattuto fino all’ultimo minuto. Finiscono invece in parità due gare ricche di emozioni: Fiorentina-Bologna 2-2 e Verona-Cagliari 2-2, con botta e risposta continui e spettacolo sugli spalti.

Domani il programma prosegue con due anticipi di grande interesse: Lecce-Napoli e Atalanta-Milan, partite che potrebbero ridisegnare la parte alta della classifica.