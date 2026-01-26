Serie A: pari tra Roma e Milan, l’Inter rafforza la vetta. Juve travolge il Napoli, bene anche l’Atalanta
Nella 22ª giornata i giallorossi fermano i rossoneri all’Olimpico, mentre bianconeri e nerazzurri vincono con autorità. Stasera il posticipo Verona-Udinese
La 22ª giornata del campionato di Serie A regala gol, conferme e qualche sorpresa. Allo stadio Olimpico Roma e Milan si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1, un risultato che favorisce l’Inter, sempre più salda al comando della classifica con cinque punti di vantaggio sui rossoneri.
Netta affermazione della Juventus, che allo Stadium travolge il Napoli con un secco 3-0, rilanciando le proprie ambizioni in zona alta della classifica. Vittoria senza affanni anche per l’Atalanta, che a Bergamo supera il Parma con un convincente 4-0, confermandosi una delle squadre più in forma del campionato.
Successo spettacolare per il Genoa, che batte il Bologna 3-2 al termine di una gara ricca di emozioni, mentre il Sassuolo conquista tre punti preziosi superando di misura la Cremonese per 1-0.
La giornata si chiuderà questa sera con il posticipo tra Verona e Udinese, match importante in chiave salvezza.