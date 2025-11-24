Serie A, Roma in vetta solitaria: giallorossi travolgenti. Inter ko nel derby, il Milan festeggia

La squadra di De Rossi supera 3-1 la Cremonese e vola al primo posto. Notte da dimenticare per l’Inter: il Milan vince il derby e Maignan para un rigore a Calhanoglu

La Serie A regala ancora una volta emozioni forti e colpi di scena. La Roma si impone con autorità sulla Cremonese, vincendo 3-1 all’Olimpico e conquistando così la vetta solitaria della classifica. Una prestazione di personalità e concretezza quella dei giallorossi, capaci di gestire i momenti chiave del match e di capitalizzare al meglio le occasioni create.

La squadra di De Rossi parte forte, trovando subito il vantaggio e controllando il ritmo contro una Cremonese volenterosa ma poco incisiva negli ultimi metri. Nella ripresa, la Roma dilaga mettendo al sicuro il risultato, mentre gli ospiti si devono arrendere a una squadra in grande forma e piena fiducia.

La sorpresa di giornata arriva però dal derby della Madonnina. L’Inter, favorita alla vigilia, cade contro il Milan in una sfida intensa e ricca di episodi. I rossoneri trovano il gol decisivo grazie a una ripartenza ben orchestrata, ma l’occasione più clamorosa del match arriva dagli undici metri: Calhanoglu, ex della gara, si presenta sul dischetto, ma Maignan indovina l’angolo e respinge il rigore mantenendo il vantaggio milanista.

Una serata da raccontare per i tifosi del Milan, che tornano a sorridere nel derby, e una battuta d’arresto pesante per l’Inter, che vede allontanarsi la vetta occupata ora dalla Roma.