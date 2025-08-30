Serie A, seconda giornata: Milan e Cremonese sorridono negli anticipi

Rossoneri vincono 2-0 a Lecce, i grigiorossi superano il Sassuolo 3-2. Oggi in campo Bologna-Como, Parma-Atalanta, Napoli-Cagliari e Pisa-Roma

Negli anticipi della seconda giornata di Serie A il Milan conferma la sua solidità imponendosi per 2-0 sul campo del Lecce, mentre la Cremonese conquista tre punti preziosi superando 3-2 il Sassuolo in una partita ricca di emozioni.

Il programma odierno propone quattro sfide distribuite tra pomeriggio e serata: alle 18:30 Bologna-Como e Parma-Atalanta, mentre in notturna (20:45) toccherà a Napoli-Cagliari e Pisa-Roma.