Serie C 2025- 2026: come potrebbero essere i gironi | Ipotesi Samp con il Rimini

Ultimi verdetti attesi tra campo e tribunale, ecco come potrebbero essere i gironi A, B e C della Serie C

di Riccardo Giannini

Ultimi verdetti in arrivo per il calcio professionistico italiano. Stasera (domenica 15 giugno) e venerdì prossimo (20 giugno) Sampdoria e Salernitana si giocheranno la permanenza in B. I doriani, retrocessi sul campo prima della penalizzazione del Brescia, in caso di sconfitta nello spareggio verrebbero inseriti nel girone B, quello del Rimini. Senza la Sampdoria, il girone sarebbe molto equilibrato per la lotta al vertice, dopo le promozioni di Entella e Pescara. La Ternana è la favorita d'obbligo, la Torres potrebbe riprovarci. Ma con i doriani i discorsi cambierebbero.

In caso di vittoria della Salernitana, dunque, il girone C è già praticamente fatto. Nell'ipotesi di una retrocessione in terza serie della Salernitana, una tra Guidonia e Latina andrà nel girone B.



Nel girone A c'è l'incognita legata al Brescia, già escluso dal calcio professionistico. Da Brescia ci sono voci sul fatto che Cellino possa provvedere agli adempimenti richiesti per iscrivere la squadra in Eccellenza: in questo caso il Ravenna verrebbe ripescato, altrimenti il posto vacante sarà occupato dal riammesso Caldiero Terme.



Senza il Caldiero Terme, c'è già una squadra in esubero. La Virtus Verona, più di Vicenza e Arzignano, dovrebbe dunque essere inserita nel girone del Rimini. Con il Caldiero, sarebbero entrambe collocate nel girone B. Senza il Caldiero in C, allora il Ravenna sfiderebbe Rimini e Forlì.

Il Rimini dunque perderà come avversari Pescara, Virtus Entella, Lucchese, Sestri Levante, Legnago Salus, Spal, Milan Futuro, "acquistando" Forlì, Livorno, Sambenedettese, la Virtus Verona, una tra Guidonia, Latina e Sampdoria, una tra Caldiero Terme e Ravenna e infine una formazione Under 23 di Serie A.

Per quest'ultime, si dovrebbe procedere con il criterio della rotazione: la Juventus lascerebbe il girone C e avendo giocato nel girone B, è destinata al girone A. Per gli altri due posti, tra Inter e Atalanta si dovrebbe procedere al sorteggio.

Serie C 2025-2026, come potrebbero essere i gironi



GIRONE A



1 Albinoleffe

2 Alcione

3 Arzignano

4 Bra

5 Cittadella

6 Dolomiti Bellunesi

7 Feralpisalò

8 Giana Erminio

9 Lecco

10 Lumezzane

11 Novara

12 Ospitaletto

13 Pro Patria

14 Pergolettese

15 Pro Vercelli

16 Renate

17 Trento

18 Triestina

19 Vicenza

20 Juventus Next Gen



GIRONE B



1 Arezzo

2 Ascoli

3 Campobasso

4 Carpi

5 Forlì

6 Gubbio

7 Livorno

8 Perugia

9 Pianese

10 Pineto

11 Pontedera

12 Rimini

13 Sambenedettese

14 Ternana

15 Torres

16 Vis Pesaro

17 Virtus Verona

18 Caldiero Terme o Ravenna

19 Sampdoria o Guidonia o Latina

20 Inter o Atalanta Under 23



GIRONE C



1 Audace Cerignola

2 Benevento

3 Casarano

4 Casertana

5 Catania

6 Cavese

7 Cosenza

8 Crotone

9 Foggia

10 Giugliano

11 Guidonia o Salernitana

12 Latina o Salernitana

13 Monopoli

14 Picerno

15 Potenza

16 Siracusa

17 Sorrento

18 Team Altamura

19 Trapani

20 Inter o Atalanta Under 23