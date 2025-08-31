Serie D, Coppa Italia: Sammaurese sconfitta a Foligno 2-0
La squadra di Asta esce di scena: per gli umbri un gol per tempo. Una traversa di Khribech nel recupero del primo tempo
Termina a Foligno l’avventura in Coppa Italia per la Sammaurese. Gara tutto sommato equilibrata nella prima parte, la squadra di Manni con un gol per tempo chiude la pratica (2-0).
Al 4′ Casolla tenta la conclusione, palla out sopra la traversa. Poco dopo ci prova Tomassini di testa, Pazzini si supera. Nisi perde palla, Sylla ci prova, ancora il nostro portiere evita il gol. Scavallata di poco la mezz’ora, su una girata di testa di Schiroli la sfera sfiora la traversa di un nulla. Al 42′ i locali segnano con Tomassini che raccoglie sulla riga la deviazione di Pazzini dopo un’incornata dello stesso Tomassini sulla traversa. Nel recupero Khribech centra il legno orizzontale.
Girandola di cambi nella ripresa per i giallorossi. Al 70′ ripartenza del Foligno, Tomassini serve Pupo Posada che fredda Pazzini. La squadra umbra controlla il match fino al termine.
IL TABELLINO
FOLIGNO: Rossi, Falasca, Qendrio, Grea, Schiaroli, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini, Sylla, Tomassini, Khribech A disp: Petrini, Pannaccio, Cottini, Bevilacqua, Bocci, Marchetti, Bosi, Pupo, Morlandi
INTER SM SAMMAURESE: Pazzini, Moncastelli, Opizzi, Sare, Zaccariello, Dall’Osso, Cenci, Nisi, Lucatti, Casolla, Dimitri. A disp: Pollini, Bianchi, Lambertini, Manzi, Deshkaj, Tombesi, Infantino, Conti, Ventoruzzo. All Asta
Reti: 42′ Tomassini, 70′ Pupo Posada