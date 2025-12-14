Tropical Coriano affonda a Piacenza: in dieci dall'8' e sconfitto 4-1

Dopo otto minuti il rosso a Cannino, al 14' arriva il rigore del vantaggio emiliano. Gara chiusa dopo neanche mezz'ora dagli emiliani

Piacenza - Tropical Coriano 4-1

PIACENZA: Ribero, Bertin (37' st Sartorelli), Poledri, Silva, Taugourdeau, Martinelli, Mustacchio (40' st Sollini), Putzolu, Cabri (18' st Ciuffo), D'Agostino (30' st Bianchetti), Lordkipanidze (32' st Mazzaglia). A disp.: Kolgecaj, Pizzi, Sbardella, Trombetta. All.: Franzini.

TROPICAL CORIANO: De Gori, Cannino, Riccardi, Anastasi, Malo, Rossi, Carnesecchi (14' st Enchisi), Danieli, Pacchioni (31' pt Pasquini), Barbatosta (14' st Moricoli), Omokaro (14' st Franco). A disp.: Pollini, Capicchioni, Pungelli, Brisku, Bartoli. All.: Scardovi.

ARBITRO: Tedesco di Battipaglia.

ASSISTENTI: Napolitano di Caserta e Amarante di Castellammare di Stabia.

RETI: 14' pt Tagourdeau (rig.), 18' pt D'Agostino. 26' pt Poledri, 16' st Mustacchio, 20' st Riccardi.

AMMONITI: Rossi

ESPULSI: 8' pt Cannino.

PIACENZA Il Tropical Coriano, in dieci dopo solo otto minuti, esce sconfitto dalla difficile trasferta di Piacenza. Scardovi lancia Malo alle spalle di Barbatosta e Pacchioni, ma i rossoblù assumono un atteggiamento prudente. All'8' l'episodio che decide la partita: malinteso tra De Gori e Cannino, il difensore trattiene la palla con le mani, nella caduta a terra, per evitare che Mustacchio possa tirare a porta vuota. Napolitano sventola il rosso. Sei minuti dopo D'Agostino viene atterrato in area da Carnesecchi, dal dischetto Tagourdeau sblocca il risultato spiazzando De Gori. Al 18' cala già il sipario sulla partita: il Piacenza batte una rimessa laterale velocemente, D'Agostino controlla, scatta, dribbla Omokaro e si ritrova a due passi da De Gori, da posizione defilata. Il tocco del n.10 è imprendibile. La reazione del Tropical è affidata a Barbatosta, che al 21' affonda sulla destra, evita un avversario, per poi sbagliare la mira del cross. Cinque minuti il tris: calcio d'angolo battuto corto da sinistra, D'Agostino riceve palla e serve centralmente Poledri, che dal limite dell'area infila un non perfetto De Gori. La gara è praticamente decisa dopo mezz'ora. Il Piacenza gestisce e solo a inizio ripresa spaventa De Gori con un paio di iniziative di Mustacchio. A tirare pericolosamente in porta è invece Cabri al 57', ma De Gori si salva con bravura in angolo. Al 61' arriva il poker emiliano. Poledri si libera elegantemente sulla propria trequarti e lancia lungo sulla sinistra, Mustacchio controlla, si accentra e di destro batte imparabilmente De Gori. Il Tropical trova il punto della bandiera al 65', quando Riccardi calcia al volo di sinistro da fuori area, sugli sviluppi di una punizione da sinistra respinta dalla difesa. All'88' Togo sfiora la "manita", ma il potente tiro termina di poco alto.