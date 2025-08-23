Serpente a spasso per via Lagomaggio, la segnalazione di un lettore

Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco

Un serpente è stato avvistato ieri pomeriggio (venerdì 22 agosto), intorno alle 16.30, in via Lagomaggio a Rimini. A segnalarlo è un lettore di altarimini.it. I residenti hanno chiamato i Vigili del Fuoco, ma al loro arrivo, racconta il lettore, "il serpente si è nascosto e non è più uscito". Secondo quanto riferito dal lettore, i Vigili del Fuoco, presa visione delle foto, hanno riferito che non si trattasse di un serpente di una specie pericolosa per l'uomo.