Servizi educativi più inclusivi: Rimini riduce le sezioni fino a 24 bambini

Nuovi criteri per l’anno scolastico 2026/2027: raddoppia il punteggio per i fratelli iscritti e classi più piccole

La giunta comunale di Rimini ha modificato i criteri di accesso ai servizi per l’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027. La prima novità riguarda il punteggio per i fratelli già iscritti raddoppia, passando da 4 a 8. "Una scelta che evita alle famiglie di dover spostare i figli in strutture diverse, assicurando stabilità e continuità educativa", evidenzia l'amministrazione comunale. L’altra novità riguarda il numero massimo di bambini per sezione nelle scuole dell’infanzia, che scende da 26 a 24. "Una riduzione pensata per rispondere alla presenza ormai strutturale di bambine e bambini con disabilità, così da favorire un ambiente educativo più sereno, accogliente e inclusivo per tutti. In alcuni casi di particolare necessità, la soglia potrà scendere ulteriormente fino a 21 alunni per sezione", sottolineano da palazzo Garampi.

Le nuove regole terranno sempre conto di tre aspetti fondamentali: fragilità dei minori, con priorità per chi vive situazioni di disabilità o difficoltà familiari; condizione lavorativa dei genitori, valorizzando sia l’occupazione che la ricerca attiva di lavoro; situazione del nucleo familiare, con attenzione alle famiglie numerose o prive di reti di sostegno.

“È una scelta – sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini - che mette al centro la qualità educativa e rafforza la comunità. Le scelte fatte, va incontro alle mutate dinamiche ed esigenze, dalla composizione delle famiglie, al calo demografico, e al crescente bisogno di inclusione, rafforzando la rete dei servizi educativi e garantendo un sistema più equo e attento alle esigenze delle famiglie ”.