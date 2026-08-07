Servizio civile agricolo, Marcello chiede il sostegno della Regione

Il consigliere di Fratelli d'Italia invita la Giunta a promuovere il progetto per offrire nuove opportunità ai giovani e alle aree rurali

"La Regione Emilia-Romagna sostenga e promuova il nuovo Servizio civile agricolo, favorendo la partecipazione dei giovani e degli enti del territorio". È quanto chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Nicola Marcello con un'interrogazione rivolta alla Giunta. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Ministero per lo Sport e i Giovani e il Ministero dell'Agricoltura, coinvolgerà nella fase sperimentale circa mille ragazzi grazie a uno stanziamento iniziale di 7 milioni di euro.

"Il Servizio civile agricolo è stato concepito come uno strumento innovativo per avvicinare le nuove generazioni a un settore strategico per il Paese come quello agricolo", sottolinea Marcello. Secondo il consigliere, l'iniziativa consentirà ai partecipanti di acquisire nuove competenze professionali e di rafforzare il legame tra giovani, territorio e imprese agricole. Per Marcello, l'Emilia-Romagna è il contesto ideale per valorizzare questa opportunità: "Rappresenta una delle principali realtà agroalimentari del Paese, caratterizzata da una forte vocazione agricola, da filiere produttive di eccellenza e da una diffusa presenza di imprese, cooperative e soggetti del terzo settore". Da qui la richiesta alla Giunta regionale di sostenere il progetto e favorire la partecipazione degli enti del territorio. "È fondamentale comprendere se e come la Regione Emilia-Romagna intenda accompagnare e valorizzare questa iniziativa nazionale, favorendo la partecipazione degli enti del territorio e massimizzando le ricadute positive per le comunità locali", conclude il consigliere di Fratelli d'Italia.