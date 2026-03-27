Servizio Civile UICI Rimini: opportunità per giovani nel sociale

Dodici mesi di esperienza formativa e professionale per promuovere l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Rimini ETS - APS promuove una nuova opportunità rivolta ai giovani che desiderano vivere un’esperienza formativa e professionale nel sociale, contribuendo concretamente all’inclusione delle persone cieche e ipovedenti.

Il Servizio Civile Universale, con scadenza della presentazione della domanda di candidatura fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026, è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 29 anni non compiuti, interessati a mettersi in gioco in un contesto ricco di relazioni e valore umano. La Sezione UICI di Rimini offre diversi progetti all’interno di due programmi: “LOW VISION”, con i progetti “Borea” (1 volontario) e “Blind Edu” (2 volontari, di cui 1 con minori opportunità – GMO), e “VEDERE OLTRE”, con i progetti “Sight First” (1 volontario) ed “Edu Sight” (2 volontari, di cui 1 GMO). Si tratta di iniziative pensate per promuovere autonomia, partecipazione e inclusione sociale delle persone con disabilità visiva.

Il percorso avrà una durata di dodici mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a 519,47 euro. Durante il servizio, i volontari saranno coinvolti in attività di grande valore sociale, tra cui il servizio di lettorato e supporto a domicilio, l’accompagnamento nelle attività quotidiane e ludico-ricreative come shopping e teatro, il sostegno alla mobilità urbana ed extraurbana e attività di segreteria utili anche per sviluppare competenze organizzative.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domande On Line), https://domandaonline.serviziocivile.it. Per presentare la domanda il candidato deve essere in possesso dello Spid (per informazioni: www.agid.gov.it). È inoltre opportuno allegare un curriculum vitae e copia dei titoli posseduti (se non in possesso è necessario fornire un’autocertificazione con allegato il documento di identità).

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale, oltre che un’esperienza concreta di cittadinanza attiva. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti invita tutti i giovani interessati a cogliere questa opportunità e a diventare protagonisti di un percorso che contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità visiva.

Le selezioni: dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari e i calendari verranno pubblicati sul sito della Presidenza Nazionale UICI www.uiciechi.it