Servizio Civile Universale 2026: in arrivo l'incontro pubblico a Santarcangelo

Martedì 24 marzo alle ore 19,30 al C’entro Supercinema è in programma l'appuntamento informativo sul Servizio Civile

Martedì 24 marzo alle ore 19,30 al C’entro Supercinema è in programma l’incontro pubblico aperto a ragazze e ragazzi interessati a partecipare al Servizio Civile Universale, per informarsi sui singoli progetti e conoscere più da vicino le tre sedi inserite nel bando. A seguire (ore 20,30), i partecipanti potranno assistere gratuitamente al quarto appuntamento del Film Club, un’iniziativa di C’entro dedicata proprio ai giovani.

È già aperto da qualche settimana, infatti, il bando del Servizio Civile Universale 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero. Sei i posti disponibili messi a disposizione da Comune di Santarcangelo e FoCuS: tre alla biblioteca comunale Baldini con il progetto “Biblioteche: spazi civici di lettura”, due al l’Istituto dei musei comunali con il progetto “Luoghi di cultura e cittadinanza attiva” e un posto presso l’Ufficio relazioni con il pubblico e Digitale con il progetto “Sportelli digitali in rete”.

Per partecipare alla selezione occorre essere cittadini italiani, comunitari, o extra UE (purché la persona sia regolarmente soggiornante in Italia), aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Il bando è disponibile sui siti del Comune e del Dipartimento per le politiche giovanili www.comune.santarcangelo.rn.it, www.politichegiovanili.gov.it, mentre su www.scelgoilserviziocivile.gov.it è possibile consultare la guida per la compilazione e la presentazione della domanda online con la piattaforma DOL.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedere tramite carta di identità elettronica (CIE) o Spid. Le persone provenienti da Paesi extra UE devono allegare alla richiesta delle credenziali, oltre a un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026. Le domande trasmesse con modalità diverse o oltre il termine non saranno prese in considerazione. In caso di errata compilazione è consentito annullare la propria domanda fino alle ore 14 del giorno precedente a quello di scadenza del bando. La selezione dei candidati – tramite colloquio – terrà conto di titoli ed esperienze curriculari dichiarati nella domanda.

Al momento dell’invio della domanda, i cittadini residenti in Italia possono richiedere l’attivazione automatica e gratuita della Carta Giovani Nazionale (CGN), uno strumento digitale gratuito che consente ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia di accedere a beni e servizi agevolati.