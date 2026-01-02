Servizio di consulenza notarile gratuita: 129 appuntamenti nel 2025 a Rimini

Il servizio è attivo ogni martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 presso gli uffici dell’URP in piazza Cavour

Si conferma anche per il 2025 l’ampia partecipazione dei cittadini riminesi al servizio di consulenza notarile gratuita promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con il Collegio Notarile dei Distretti Forlì–Rimini. Nel corso dell’anno sono stati 129 gli appuntamenti messi a disposizione del pubblico, grazie all’impegno dei 22 notai che si sono alternati nei turni di assistenza.

Il servizio è attivo ogni martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 presso gli uffici dell’URP in piazza Cavour. Dal suo avvio nel 2010 ad oggi, il progetto ha permesso di offrire 2.373 consulenze, confermandosi un punto di riferimento stabile e apprezzato dalla cittadinanza.

Grazie al protocollo d’intesa tra Comune di Rimini e Collegio Notarile, negli ultimi 15 anni i professionisti hanno garantito un supporto competente e accessibile su questioni giuridiche spesso complesse, contribuendo a rendere più consapevoli le scelte che riguardano patrimonio, famiglia e vita quotidiana. La presenza costante dei notai rappresenta un presidio di chiarezza e trasparenza, particolarmente prezioso in un ambito dove la corretta informazione è fondamentale.

Durante gli incontri, i cittadini hanno potuto approfondire un’ampia gamma di temi:



-Donazioni, successioni e contratti di convivenza,

-Compravendite immobiliari, mutui ipotecari, ipoteche e fideiussioni,

-Bonus fiscali legati agli immobili,

-Aspetti legati alla volontaria giurisdizione, con particolare attenzione alla tutela dei minori, delle persone con disabilità e alla legge sul “Dopo di noi”,

-Regime patrimoniale tra coniugi, responsabilità genitoriale, contratti di affitto,

-Le diverse forme di testamento (pubblico, segreto, olografo) e le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).



Il servizio non sostituisce l’attività professionale del notaio di fiducia, ma rappresenta un’opportunità preziosa per ricevere prime indicazioni chiare, semplici e comprensibili, utili per orientarsi prima di intraprendere percorsi più articolati.