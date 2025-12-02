Sessant’anni di mafie in Riviera: dibattito a Misano Adriatico

Giovedì 4 dicembre alla Palazzina Bianchini un incontro aperto con amministrazione, forze dell’ordine e cittadini

Nell’ambito della rassegna annuale ì “Anticorpi. La cultura contro le mafie”, promossa dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Provincia di Rimini, giovedì 4 dicembre alle 20:45 la Palazzina Bianchini ospiterà un dibattito aperto con amministrazione comunale, Forze dell’Ordine, associazioni di categoria e cittadinanza, dedicato al tema “Sessant’anni di mafie in Riviera. Storie, processi, sentenze” (ingresso libero).

Con la presenza di Patrick Wild, l’incontro ripercorrerà la presenza delle mafie nella provincia di Rimini attraverso immagini, testimonianze e materiali audiovisivi, con estratti da documentari come Romagna Nostra ed Emilia-Romagna Connection, per ricostruire una storia complessa che appartiene al territorio più di quanto spesso si immagini.

“La rassegna Anticorpi, oltre a promuovere una cultura della legalità, aiuta a diffondere, specialmente nelle giovani generazioni, gli strumenti per riconoscere le mafie – le parole di Filippo Valentini, Assessore alla Polizia Locale di Misano Adriatico –. Un fenomeno, quello delle infiltrazioni mafiose, che sembra lontano dalla nostra realtà ma che, come vedremo durante l’incontro di giovedì, ha più volte interessato il nostro territorio”.

L’Osservatorio provinciale è composto dai Comuni di Bellaria Igea Marina, Rimini, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Riccione e Santarcangelo di Romagna e opera in stretta collaborazione con la Provincia di Rimini, la Camera Penale di Rimini, oltre che con la Regione Emilia-Romagna.

Il programma di Anticorpi, diffuso tra i sette Comuni che compongono il coordinamento, traduce in azioni concrete le linee d'intervento dell'Osservatorio, utilizzando linguaggi culturali e forme di sensibilizzazione mirate a target specifici, dalle istituzioni alla cittadinanza, con un forte focus sulle scuole.

