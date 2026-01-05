Settanta giovani musicisti per il Campus nazionale dei Licei musicali in concerto a Pietracuta

Alla palestra comunale di Pietracuta la prova aperta guidata dal maestro Marco Papeschi

“…scatenate l’inferno”: queste parole richiamano immediatamente alla mente la battuta più famose de Il Gladiatore sottolineata dalle musiche di Hans Zimmer. Alle colonne sonore composte dal musicista tedesco è dedicata infatti la prova concerto che si terrà il 6 gennaio alle 17 alla palestra comunale di Pietracuta. Più che un vero e proprio concerto si tratterà di una sorta di prova aperta che il Maestro Marco Papeschi terrà con i settanta giovani musicisti che stanno partecipando alla nona edizione invernale del Campus nazionale dei Licei musicali, iniziato il 2 gennaio e che terminerà proprio col concerto del giorno dell’Epifania. “Siamo entrati nell’anno in cui il Campus compirà la sua decima edizione, anticipando parte di quello che sarà il programma estivo 2026, nuovamente dedicato alla musica da film, un’esperienza che consente ai giovani di esplorare il suggestivo risultato della simbiosi musica/immagine”, sono le parole del Direttore del Campus e dell’Orchestra. Dopo il concerto della scorsa estate dedicato a John Williams, quest’anno è stata la volta di un altro grande compositore che ha reso immortali film come Pirati dei caraibi, Il Gladiatore, Pearl Arbour e molti altri le cui musiche, arrangiate per l’organico del Campus dal Maestro Marco Bucci, saranno eseguite il 6 gennaio a Pietracuta.

Per questa edizione del Campus l’affluenza di giovani liceali da tutta Italia è stata massiccia, con molte presenze nuove, a dimostrazione che è il contesto ideale per chi non ha mai partecipato e desidera avvicinarsi alla manifestazione. Quasi tutte le regioni, isole comprese, sono rappresentati dai settanta musicisti dell’orchestra.

Ingresso gratuito