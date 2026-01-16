Altarimini

Settantenne ucciso con una coltellata alla gola a Milano

Fermato un giovane, aveva minacciato di suicidarsi

A cura di Glauco Valentini Redazione
16 gennaio 2026 11:11
Settantenne ucciso con una coltellata alla gola a Milano - Archivio
Archivio
Nazionale
Condividi

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto, con una profonda ferita alla gola, in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano Milano. Presumibilmente gli è stata inferta una coltellata, al culmine di una lite. Nella casa c'era anche un 21enne che è stato fermato. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti sul posto perché il giovane minacciava di suicidarsi. Quando sono entrati hanno trovato l'uomo morto. Il 21enne, ora piantonato in ospedale, ospitava saltuariamente l'anziano nella propria casa.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini