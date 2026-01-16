Settantenne ucciso con una coltellata alla gola a Milano

Fermato un giovane, aveva minacciato di suicidarsi

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto, con una profonda ferita alla gola, in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano Milano. Presumibilmente gli è stata inferta una coltellata, al culmine di una lite. Nella casa c'era anche un 21enne che è stato fermato. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti sul posto perché il giovane minacciava di suicidarsi. Quando sono entrati hanno trovato l'uomo morto. Il 21enne, ora piantonato in ospedale, ospitava saltuariamente l'anziano nella propria casa.