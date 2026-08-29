Sette ori a Orlando, Diego Rillo è ambasciatore di Riccione

Il maestro della Kung Fu Yan Long ha vinto sette ori al campionato internazionale di Orlando. Ieri il riconoscimento in Municipio

Sette medaglie d’oro conquistate dall’altra parte dell’oceano, poi il ritorno a casa e il riconoscimento della sua città. Per il maestro Diego Rillo, della scuola Kung Fu Yan Long di Riccione, il mese di agosto si è chiuso con un nuovo titolo da aggiungere alla sua carriera: Ambasciatore di Riccione nel mondo.

La cerimonia si è svolta venerdì mattina, 28 agosto, nella sala di rappresentanza del Municipio. A consegnare il riconoscimento sono state la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola, che hanno voluto celebrare i risultati ottenuti dal maestro riccionese negli Stati Uniti.

Il bottino era arrivato a luglio, a Orlando, in Florida, durante la ventottesima edizione del Campionato internazionale di arti marziali. Rillo è riuscito a salire sul gradino più alto del podio per ben sette volte, imponendosi in una competizione di livello internazionale.

Le medaglie sono arrivate in diverse discipline: dal Tai Chi, sia a mani nude sia con la spada, alle forme tradizionali a mani nude, passando per le gare con armi corte e lunghe e per il combattimento. Un risultato che ha portato anche un secondo riconoscimento: durante la competizione americana a Rillo è stato infatti conferito un premio per la leadership, legato alla maestria e all’autorevolezza dimostrate nelle specialità.

Il nome di Riccione è comparso così sui podi della manifestazione insieme a quello del maestro, che da anni insegna alla scuola Kung Fu Yan Long, presente in città da 16 anni e attiva anche con una sede a Fano.

Il risultato di Orlando si aggiunge a una carriera costruita tra allenamenti, insegnamento e competizioni. E proprio questo legame tra attività sportiva e città è stato sottolineato durante la cerimonia in Municipio.

"Siamo molto orgogliosi di conferire questo riconoscimento a un altro campione di altissimo livello internazionale che porta Riccione sul podio più alto», hanno dichiarato la sindaca Angelini e l’assessore Imola. «Ancora una volta questi straordinari successi dimostrano come la passione e la disciplina dei nostri atleti e dei nostri istruttori riescano a raggiungere risultati di altissimo valore".

Per Rillo, dunque, le sette medaglie conquistate in Florida hanno avuto un seguito nella sua città. Ieri mattina il maestro è entrato nella sala di rappresentanza del Municipio da campione e ne è uscito con un nuovo riconoscimento legato al nome di Riccione.