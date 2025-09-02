Settembre in Valconca: una settimana di cultura, sport, natura e astronomia

Laboratori per famiglie, mercatini solidali, serate sportive e concerti

Anche a settembre, dopo un’estate intensa e partecipata, la Valconca continua a offrire un calendario ricco di appuntamenti che intrecciano cultura, spettacolo, sport, natura e astronomia. Una settimana che porterà residenti e visitatori a scoprire i borghi e i paesaggi del territorio attraverso esperienze diverse e coinvolgenti.

A Saludecio domenica 7 settembre sarà protagonista l’Osservatorio Copernico che accoglierà il pubblico per assistere a uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno: l’eclissi totale di Luna. Il parco dell’osservatorio diventerà un luogo di incontro e festa, con street food e cocktail bar per vivere un vero picnic sotto le stelle. Sempre al Copernico, sabato 6, sarà invece il momento di celebrare i cento anni del planetario, con la possibilità di partecipare a proiezioni immersive dedicate ai moti celesti e alle costellazioni.

Martedì 2 settembre, al tramonto (ore 18.30), il Castello di Onferno ospiterà il VI episodio del Decamerone, appuntamento conclusivo della rassegna “Le Mille e una Notti in Valconca”, che giunge dunque al termine dopo lo spettacolo andato in scena all'alba a Saludecio al Castello di Cerreto. Mercoledì 3 settembre la Riserva Naturale di Onferno di Gemmano sarà teatro di un laboratorio itinerante per famiglie, dedicato alle fioriture e ai paesaggi della zona. Un’esperienza educativa e avventurosa, curata dal CEAS Parchi Romagna e da La Nottola Aps-Asd, che condurrà bambini e genitori in un percorso alla scoperta dei materiali naturali e delle peculiarità del territorio.

A San Giovanni in Marignano la settimana sarà scandita da due eventi. Mercoledì 3 settembre, in Piazza Silvagni, la Nuova Polisportiva Consolini si presenterà al pubblico con “Tra Gioco e Sport”, serata in cui sarà possibile conoscere da vicino gli atleti e i tecnici delle varie discipline, dal volley al karate, dal fitness al pattinaggio. Sabato 6, invece, l’intero borgo vivrà la “Giornata dello Sport”, con corner tematici, dimostrazioni, prove pratiche e la partecipazione di numerose associazioni sportive locali. La festa proseguirà in serata con stand gastronomici e musica dal vivo, in un clima di comunità e celebrazione.

Montegridolfo si animerà mercoledì 3 settembre con “Peter Park”, il mercatino dello scambio e dell’usato a scopo benefico, che sosterrà i progetti per bambini e ragazzi della missione di Enacañada in Perù. Sarà un’occasione per dare nuova vita ad abiti, libri, giochi e oggetti, trasformando il gesto del riuso in solidarietà concreta.

A Montescudo – Monte Colombo, venerdì 5 settembre, la Chiesa della Pace di Trarivi ospiterà un pomeriggio di grande intensità culturale con “Storie, Poesie, Musica”. La memoria del passaggio del fronte rivivrà attraverso i reperti del Museo della Linea Gotica Orientale, mentre la giovane poetessa Ilaria Amodio presenterà la sua opera prima Foglia e radice, accompagnata dalle note del pianista Andrés Langer Eduardo, in un intreccio di storia, letteratura e musica.

Il weekend porterà magia e fantasia a San Clemente, con il “Hogwarts Magic Summer Camp” in programma sabato 6 e domenica 7 settembre. Il Parco Comunale di via Fornace si trasformerà in un set a cielo aperto ispirato al mondo di Harry Potter, con laboratori, giochi e allestimenti che coinvolgeranno grandi e piccoli in una due giorni dal sapore incantato.

A Mondaino, sabato 6 settembre a partire dalle 21 nella Sala del Durantino, si terrà "Viaggio tra lo Spazio e il tempo", esibizione musicale a cura dell'ensemble Arc en Ciel con introduzione all'ascolto di Nicola Semprini Cesari.

Infine, domenica 7 settembre, tra San Giovanni in Marignano e Montefiore Conca, andrà in scena l’atteso Incontro Motogastronomico. Il programma prenderà il via dalle ore 8.00 in piazza della Libertà, dove i partecipanti si raduneranno per dare inizio alle 10 al percorso sulle strade della Valconca. Dopo una prima sosta presso Tenuta Monsignore con aperitivo, i motociclisti rientreranno a Montefiore per il pranzo organizzato con premi a sorpresa per condividere la giornata in un clima di amicizia e aggregazione. Nel pomeriggio il Motoincontro si arricchirà di proposte culturali: i partecipanti potranno infatti scegliere se prendere parte alla visita guidata della Rocca Malatestiana, dalla cui sommità si ammira uno dei panorami più suggestivi della Riviera e dell’entroterra, oppure visitare il Museo della Linea Gotica, luogo di memoria e approfondimento storico.