Settimana della Celiachia a Gabicce: esperti a confronto in Comune, con il contributo del nutrizionista Samuele Valentini

Scuole gluten-free e serata con gli esperti martedì 12 maggio

Gabicce Mare si unisce alla dodicesima edizione della Settimana della Celiachia promossa dall'AIC (Associazione Italiana Celiachia), insieme ad altri 600 Comuni italiani. Un doppio appuntamento — tra le mense scolastiche e una serata pubblica di confronto — che mette al centro salute e inclusione.

Menù senza glutine per tutti gli studenti

Sotto lo slogan "Tutti a tavola, tutti insieme", le mense scolastiche del territorio serviranno per l'intera settimana un menù completamente privo di glutine a tutti gli alunni, celiaci e non. Un gesto concreto per abbattere le barriere a tavola e far capire ai più piccoli che mangiare gluten-free non significa rinunciare al gusto né sentirsi diversi.

L'appuntamento del 12 maggio

Lunedì 12 maggio alle ore 21.00, la Sala Consiglio Comunale di Via C. Battisti 66 ospiterà un incontro pubblico di divulgazione aperto alla cittadinanza. Porteranno i saluti istituzionali la Sindaca Avv. Marila Girolomoni e l'Assessora Rossana Biagioni.

Sul fronte scientifico, interverranno la Dott.ssa Arianna Salvatori, Responsabile AIC Pesaro, e la Dott.ssa Serena Patronini, Pediatra e Allergologa.

Tra i relatori spicca il Dott. Samuele Valentini, nutrizionista e biologo riminese, che offrirà il suo contributo sulla gestione della dieta gluten-free nella vita quotidiana. Valentini, professionista di riferimento nel territorio riminese per le tematiche di nutrizione clinica, affronterà gli aspetti pratici e scientifici legati all'alimentazione senza glutine, con particolare attenzione alla qualità della vita dei pazienti celiaci e delle loro famiglie.

Il messaggio dell'Amministrazione

«La celiachia non deve essere vissuta come un limite, ma come una consapevolezza che richiede informazione e inclusione», dichiara l'Amministrazione comunale. «Attraverso il menù unico nelle scuole e l'incontro con gli esperti, vogliamo abbattere i pregiudizi e sostenere le famiglie del nostro territorio».

L'iniziativa è realizzata sotto lo slogan "Senza glutine, senza pensieri: salute, dieta e vita sociale" e gode del patrocinio di AIC e A.S.T. Pesaro Urbino.

L'ingresso alla serata del 12 maggio è libero e aperto a tutta la cittadinanza.