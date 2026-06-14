Igiene orale, tra verità e falsi miti: la guida del dr. Chicone per un sorriso sano

Prendersi cura del sorriso è essenziale per il benessere generale, superando falsi miti e promuovendo la salute orale: le nuove pillole del Dottor Chicone

Prendersi cura del proprio sorriso non è solo una questione estetica, ma un gesto fondamentale per il benessere generale. Tuttavia, attorno all’odontoiatria circolano molti falsi miti che possono portare a errori nella routine quotidiana e a problemi più seri nel tempo.

Per fare chiarezza, abbiamo intervistato il Dottor Chicone, fondatore delle cliniche dentali “Il Mondo del Sorriso”, situate a Cesena, Senigallia, Riccione e anche all’estero ma vicino casa, nella Repubblica di San Marino. Il Dottor Chicone ha creato il concetto di ‘Longevity Smile’ per promuovere una visione olistica della salute del cavo orale, collegandola strettamente al benessere psicofisico e alla longevità.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Alessandro Chicone al microfono di Grazia Antonioli

Se le gengive sanguinano, bisogna smettere di spazzolare?

No. Il sanguinamento delle gengive è un campanello d’allarme, segno di infiammazione dovuta a placca o tartaro. Smettere di spazzolare peggiora il problema. È importante continuare con una pulizia delicata, utilizzare il filo interdentale e migliorare la routine di igiene orale. Se il sanguinamento persiste, consultare un dentista è essenziale.

Lo sbiancamento danneggia lo smalto dei denti?

Solo se eseguito con prodotti non certificati o fai-da-te. Quando effettuato da un professionista con materiali sicuri, lo sbiancamento non danneggia lo smalto. Anzi, un sorriso luminoso può aumentare la fiducia in sé stessi, incentivando una migliore cura della bocca.

Il filo interdentale non serve se si usa lo spazzolino elettrico?

Falso. Nemmeno il miglior spazzolino elettrico può raggiungere gli spazi tra i denti. Il filo interdentale è indispensabile per rimuovere la placca in queste aree e prevenire carie e gengiviti.

Le carie nei denti da latte non sono un problema perché tanto cadono?

Sbagliato. I denti da latte sono fondamentali per lo sviluppo della bocca e dei denti permanenti. Trascurare le carie in questa fase può causare infezioni, dolore e complicazioni future.

Mangiare zucchero è l’unica causa delle carie?

No. Sebbene lo zucchero favorisca i batteri, anche una scarsa igiene orale e una dieta ricca di carboidrati fermentabili giocano un ruolo. Mantenere un microbioma orale equilibrato è cruciale per prevenire le carie.

Se i denti sono bianchi, significa che sono sani?

Non sempre. Denti bianchi possono nascondere carie o malattie gengivali. La salute orale si basa su controlli regolari e una routine di igiene accurata.

Spazzolare i denti con forza li pulisce meglio?

No. Spazzolare con troppa forza può danneggiare lo smalto e irritare le gengive. Una tecnica delicata con uno spazzolino a setole morbide è la soluzione migliore.

Il collutorio può sostituire lo spazzolino?

Assolutamente no. Il collutorio è un complemento utile, ma non rimuove la placca come lo spazzolino o il filo interdentale.

Non serve andare dal dentista se non si sente dolore?

Falso. Molti problemi dentali non causano dolore nelle fasi iniziali. Le visite regolari sono fondamentali per prevenire e trattare eventuali problemi prima che diventino gravi.

I denti sensibili non possono essere sbiancati?

Falso. I denti sensibili possono essere sbiancati con protocolli personalizzati e prodotti specifici, sotto la supervisione del dentista.

Longevity Smile: concetto che va oltre l’estetica

Il Dottor Chicone ci ricorda che la prevenzione, un’adeguata informazione e un approccio personalizzato sono fondamentali per prendersi cura del sorriso. Il concetto di “Longevity Smile” va oltre l’estetica: è un invito a migliorare la qualità della vita, partendo dalla salute della bocca.

Per maggiori informazioni o per prenotare uno Smile Check-Up, potete contattare le cliniche “Il Mondo del Sorriso” al numero verde 800 22 22 88 o scrivere su WhatsApp al 331 8198805.

Vi invitiamo a seguire il canale YouTube “Il Mondo del Sorriso”, dove il Dottor Chicone condivide consigli pratici e aggiornamenti sulla salute orale. Inoltre, non perdete il podcast “Il Cacciatore di Sorrisi”, dove approfondisce temi legati al benessere e alla prevenzione.

Prendersi cura del proprio sorriso è il primo passo verso una vita lunga, sana e felice!

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