Sfida di Meloni: "Riconosceremo la Palestina a due condizioni"

Mozione di maggioranza in Parlamento, la premier chiede il sostegno delle opposizioni. Polemica da Avs, Pd e M5s

A cura di Glauco Valentini Redazione
23 settembre 2025 20:05
Sfida di Meloni: "Riconosceremo la Palestina a due condizioni" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, foto Ansa
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, foto Ansa
Nazionale
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza presenterà in Parlamento una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Una decisione che, tuttavia, resta vincolata a due condizioni precise: la liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da Gaza.

Parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, Meloni ha auspicato un fronte parlamentare il più possibile unitario: «Spero che anche le opposizioni sostengano questa scelta», ha dichiarato.

Dura la replica delle minoranze. Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha parlato di «proposta ipocrita», accusando il governo di non condannare «l’orrore della pulizia etnica». Bonelli ha poi annunciato che Pd, Avs e M5s stanno lavorando a un documento unitario da presentare in vista delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, previste per il 2 ottobre.

La tensione politica si è riflessa anche in Aula, dove nel pomeriggio si sono registrati scontri verbali tra maggioranza e opposizione sulla crisi in Medio Oriente e sugli episodi di violenza a Milano durante le manifestazioni pro-Palestina. Nella città lombarda la polizia ha arrestato cinque persone, tra cui tre minorenni.

