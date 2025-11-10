Sfida di stelle alla “Cheursa di Bech”: a Santarcangelo torna lo spettacolo dei 10.000 metri

Domenica la quinta tappa del circuito “I 10Mila di Romagna”: grandi nomi al via e primati nel mirino. Oltre 500 iscritti, con un tetto massimo di 650

Sfida di altissimo livello domenica a Santarcangelo di Romagna, dove approda la Cheursa di Bech, quinta delle sei tappe del circuito I 10Mila di Romagna. Una gara storica del calendario podistico, non solo regionale: lo scorso anno ha infatti festeggiato oltre mezzo secolo di vita.

La competizione, sui 10 km, è apprezzata per il suo tracciato estremamente scorrevole e per l’inserimento nel calendario nazionale Fidal, elementi che ogni anno richiamano atleti di primo piano.

In campo maschile si preannuncia un confronto di grande interesse tra il keniano Simon Kibet (Up Policiano) e Luis Matteo Ricciardi (Dinamo Running), più volte vincitore nella stagione.

Non meno qualificato il parterre femminile: il Cus Parma si presenta in forze con Marika Accorsi, Giulia Vettor e Sara Ceccolini, mentre l’Atletica 85 Faenza risponde con Martina Facciani, già due volte vincitrice della manifestazione, e Simona Santini. A completare il gruppo delle favorite Barbara Bressi (Self Montanari Gruzza), più volte nel giro della nazionale.

Tutti nomi in grado di insidiare i record della gara, appartenenti al marocchino Mohammed Baybat (29’05”) e alla keniana Ziporah Wanjiru Kingori (33’41”). Chi dovesse riuscire a migliorarli riceverà un bonus speciale in sede di premiazione. Saranno premiati inoltre i primi tre assoluti e di categoria, le prime 20 società per numero di iscritti (con almeno 10 partecipanti) e le prime tre per punteggio.

La partenza è fissata per le ore 10:00 dall’impianto di atletica Gaetano Petrizzo in via della Resistenza. Alle 9:00 spazio ai non competitivi, impegnati sui percorsi di 8, 6 e 2,8 km.

È ancora possibile iscriversi al costo di 17 euro (una iscrizione gratuita ogni nove per i gruppi), ma attenzione: il tetto massimo è di 650 iscritti, e già una settimana fa era stata superata quota 500.

Il ritrovo per il ritiro di numeri e pacchi gara è previsto dalle ore 8:00 presso le tribune ospiti dello stadio comunale Valentino Mazzola.

Per ulteriori informazioni: Atletica Rimini Nord Santarcangelo