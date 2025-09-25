Sfida nei cieli della Nato: intercettati jet russi su Alaska e Lettonia

Cresce la tensione tra Mosca e l’Alleanza Atlantica. L’ambasciatore Meshkov avverte: “Se abbattete un nostro aereo sarà guerra”

Nuova prova di forza nei cieli della Nato. Quattro caccia russi sono stati intercettati dagli Stati Uniti nei pressi dell’Alaska, mentre dalla Lituania si sono alzati in volo jet dell’Alleanza per rispondere alla presenza di cinque velivoli militari di Mosca vicino allo spazio aereo lettone. Una doppia incursione che fa salire ulteriormente la tensione con il Cremlino.

L’ambasciatore russo in Francia, Aleksey Meshkov, ha lanciato un duro avvertimento: “Se la Nato abbattesse uno dei nostri aerei, sarebbe guerra”. Parole che riaccendono i timori di un’escalation diretta tra Mosca e l’Occidente.

Dagli Stati Uniti è arrivato anche il monito di Donald Trump, che ha dichiarato di sentirsi “molto deluso da Putin” e di ritenere che “sia il momento di fermarsi”.

Sul fronte ucraino, Volodymyr Zelensky ha lasciato intendere di essere disposto a un passo indietro in caso di pace, ma ha contemporaneamente chiesto a Washington un nuovo e potente sistema d’arma. “Se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari del Cremlino dovranno cercarsi un rifugio aereo”, ha affermato il presidente ucraino.

Intanto, in Europa, si registra una svolta politica: il leader tedesco Friedrich Merz ha invitato i partner dell’Unione a utilizzare gli asset russi congelati per finanziare lo sforzo bellico di Kiev, aprendo un nuovo fronte di discussione interna all’Ue.