Sfida proibitiva nel deserto: partecipa alla ultramaratona nel ricordo della sorella scomparsa

Il cattolichino Alex Magnani partecipa alla Marathon des Sables, dal 3 al 13 aprile

Una sfida estrema, uno straordinario traguardo sportivo e una storia personale carica di significato. Il cattolichino Alex Magnani, atleta del Molab Running Club, porterà il nome della Regina dell’Adriatico tra le dune del Sahara marocchino, nella massima vetrina internazionale di una delle competizioni più estreme al mondo, la Marathon des Sables, la corsa più iconica e dura del genere, in programma dal 3 al 13 aprile. Magnani prima della partenza per il Marocco, che sarà oggi pomeriggio (mercoledì 1° Aprile), è stato ricevuto in sala Giunta di Palazzo Mancini dal Vicesindaco e Assessore allo sport Federico Vaccarini, il quale ha voluto far sentire al runner cattolichino tutto il sostegno dell’Amministrazione e della città.

L’edizione 2026, che celebra il 40° anniversario, prevede un percorso di 267 chilometri suddivisi in sei tappe, con la quarta frazione da 100 km, da affrontare in autosufficienza alimentare e con temperature estreme, tra dune di sabbia, pianure rocciose e forti escursioni termiche.

Magnani si è avvicinato alla corsa solo tre anni fa e da circa un anno si prepara specificamente alla competizione insieme con Marco e Davide del Molab di Cattolica, che lo hanno seguito in un percorso di preparazione fisica e mentale. “Partecipare alla Marathon des Sables è sempre stato uno di quei sogni nel cassetto – racconta Alex –. Le ultra-runner mi hanno sempre affascinato per la dedizione fisica e mentale che richiedono. È una sfida che ti porta a cercare dentro i tuoi limiti le risorse per raggiungere un obiettivo”. Ma per Alex questa è la sfida del cuore. La partecipazione alla gara ha per lui un profondo valore personale: l’iscrizione gli era stata regalata dalla sorella Chiara, scomparsa un anno fa dopo una grave malattia. “Ed è a lei che voglio dedicare questa avventura, perché è sempre stata un pilastro fondamentale della mia vita e ha sempre creduto in me e nei miei sogni”.

Durante l’incontro in Comune con il Vicesindaco Vaccarini è emerso anche un altro importante capitolo del percorso sportivo e professionale di Magnani: nel 2022 ha partecipato e vinto, in classe C, il Campionato Italiano Assoluto di vela d’altura a Monfalcone, con una imbarcazione da regata Corsa 915, progettata e realizzata dal cantiere di famiglia fondato insieme con la sorella.