Carnevale di Santarcangelo, tutto pronto. Non solo Samira Lui ma anche sfilate, coriandoli ed inclusione

Santarcangelo si prepara al Carnevale tra carri colorati, musica e inclusività

Una città pronta a tuffarsi nei colori del Carnevale. E' tutto pronto a Santarcangelo per la tradizionale festa che, domenica 25 gennaio, riempirà la piazza e non solo di musica, coriandoli, divertimento e tanto altro.

"Siamo alle battute finali e non vediamo l'ora di divertirci insieme in una domenica che si annuncia memorabile" dice Mirco Guidi di GM Group che si occupa della direzione artistica dell'evento.

"La nostra madrina, come noto, sarà Samira Lui, splendida modella, showgirl e personaggio televisivo" continua Guidi "ma ci teniamo particolarmente a sottolineare che il Carnevale di Santarcangelo ha anche altri importanti protagonisti che animeranno la giornata che sarà condotta da Andrea Prada".

15 carri sono pronti a sfilare per le vie della città. Ognuno è frutto dell'abilità, del lavoro e della fantasia di tanti "carristi" di tutte le età che dedicano tempo e fatica alla loro realizzazione. "La sfilata è un evento nell'evento ed è davvero imperdibile" sottolinea Mirco Guidi "Ogni passaggio è accolto dall'entusiasmo del pubblico, stupito ogni anno dall'inventiva di chi realizza questi capolavori".

Questi i carri partecipanti

- La Fenice Borghi "Ruota della Fortuna"

- GM Group e La Giola Santarcangelo "I Pappagalli"

- Gaudj Group La Grotta Rossa "Bollywood"

- Shrek & La Banda Della Palude Novafeltria "Shrek"

- Scuola Primaria Di Talamello Talamello "Che ne sanno i 2000"

- Secchiano & Co. Novafeltria "Sonic"

- I Lupi di San Paolo San Paolo "Cars / Saetta McQueen"

- Chi Burdel e Chi Vez San Mauro Pascoli "Peter Pan, Capitan Uncino"

- Gli Anonimi San Mauro Pascoli "Bellezze al Bagno"

- Gli Avventurieri Gatteo "Brainrot VS Brawls Stars"

- Gli Spiaggiati San Mauro Pascoli "Oktoberfest - Festa della Birra"

- I Ribelli San Mauro Pascoli "Gli Egizi"

- Contadini Matti Torre Pedrera "Contadini Matti"

- Il Biroccio Romagnolo Bellaria Igea Marina "Il Biroccio Romagnolo"

- Le Classi Quarte Elementari di San Mauro Pascoli "Alice Nel Paese Delle Meraviglie"

Il Carnevale clementino sarà anche all'insegna dell'inclusività con la partecipazione della Cooperativa Akkanto e la musica della Banda Rulli e Frulli. "Un gruppo" continua Guidi "composto da musicisti adolescenti e giovani adulti abili e diversamente abili. Un Carnevale che è una festa per la città e della città" dice Mirco Guidi "che vedrà la partecipazione di tutte le scuole di Santarcangelo. Non possiamo poi non ringraziare ProLoco e Città Viva, i volontari, i commercianti e gli sponsor tutti impegnati a rendere questa giornata indimenticabile".

"E' un lavoro di squadra" conclude Guidi "che non sarebbe possibile senza il contributo di ognuno degli attori coinvolti e la grande partecipazione degli sponsor. Oltre 50 realtà hanno aderito a questo progetto in modo attivo tra cui F.lli Fangano Srl e Gradara Corse che porterà alcune moto davvero speciali"