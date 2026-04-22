Sfiorato il “6”, festa a Morciano di Romagna: centrato un “5” da oltre 93mila euro
La vincita al SuperEnalotto nella tabaccheria di via Ronci
Niente “6”, ma a Morciano di Romagna si festeggia comunque. Nell’estrazione del SuperEnalotto n. 64 di martedì 21 aprile, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da 93.725,23 euro, sfiorando il colpo milionario.
La schedina vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Sisal di via Ronci 2. Una vincita significativa, soprattutto considerando che il “6” continua a nascondersi, facendo crescere ulteriormente il montepremi.
Per il prossimo concorso, in programma giovedì 23 aprile, il jackpot sale infatti a 153,5 milioni di euro: si tratta attualmente della cifra più alta in palio a livello mondiale.
La combinazione vincente dell’ultima estrazione è stata: 18 – 19 – 40 – 43 – 56 – 77, Numero Jolly 6, SuperStar 65.