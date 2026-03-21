Sfonda la porta della banca: scambia il freno con l’acceleratore e finisce contro la filiale
Solo tanto spavento a Borgo Maggiore di San Marino: illesi conducente e dipendenti
A cura di Redazione
21 marzo 2026 07:50
Attimi di paura ieri mattina alla sede BSI di Borgo Maggiore, a San Marino, dove un’auto ha sfondato una porta antipanico.
Come riporta la Tv di Stato, intorno alle 11:15, un uomo di 83 anni, mentre parcheggiava, avrebbe premuto l’acceleratore al posto del freno, urtando una fioriera poi finita contro l’ingresso della filiale. Il vetro è crollato all’interno.
Nessuna persona è rimasta ferita: presenti solo i dipendenti, illeso anche il conducente. Danni lievi al veicolo.
Sul posto Polizia Civile e Gendarmeria, con traffico temporaneamente ridotto sulla Superstrada.