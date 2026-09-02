Sfonda la serranda del ristorante e si nasconde in bagno: arrestato

Riccione, 45enne sorpreso dai carabinieri nel locale sulla passeggiata Shakespeare. Aveva rubato 78 euro dal fondo cassa

Ha sfondato a pugni la serranda di un ristorante sulla passeggiata Shakespeare, a Riccione, ed è entrato per rubare. Poi si è nascosto nel bagno riservato al personale, dove pochi minuti dopo è stato trovato dai carabinieri.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30, dopo che un testimone aveva segnalato l’intrusione. I militari hanno sorpreso nel locale un 45enne barese, trovato con circa 78 euro in monete sottratte dal fondo cassa.

L’uomo presentava inoltre escoriazioni e ferite recenti alle mani, compatibili con la rottura della serranda. È stato arrestato con l’accusa di furto e danneggiamento e, dopo la notte nelle camere di sicurezza, è comparso davanti al giudice per il giudizio direttissimo.