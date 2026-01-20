Sfregia la compagna al volto con una coltellata: arrestato 32enne nel Torinese

La vittima, una giovane di 22 anni, ha riportato lesioni permanenti al viso. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip

Ha sfregiato la compagna al volto con una coltellata al termine di una violenta aggressione: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno, in provincia di Torino. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’episodio risale all’11 gennaio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima è una giovane donna di 22 anni, che lavora come intrattenitrice in un locale notturno. Durante l’aggressione avrebbe riportato gravi ferite al volto, giudicate permanenti dai sanitari.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dell’uomo, mentre la giovane è stata affidata alle cure mediche e al supporto delle strutture di assistenza previste per le vittime di violenza.