Sgominata la "banda del Louvre"

Arrestato il quarto ladro, ma i gioielli della corona restano scomparsi

Le autorità francesi hanno fermato anche il quarto componente della banda responsabile del clamoroso furto al Louvre del 19 ottobre. Con questo arresto si chiude il cerchio attorno al gruppo di ladri, tutti ormai nelle mani della giustizia.

Il quarto uomo — ritenuto uno dei due complici che attendevano gli altri in scooter durante la fuga — è stato accusato di rapina organizzata e associazione a delinquere. Già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dopo giorni di indagini serrate.

Parallelamente, a Mayenne sono state arrestate altre tre persone considerate parte della sua rete di appoggio.

Nonostante i progressi investigativi, dei preziosi gioielli della corona francese, dal valore stimato di 88 milioni di euro, non è stata ancora trovata alcuna traccia. Le ricerche continuano senza sosta, mentre gli inquirenti non escludono che siano già stati trasferiti all’estero o immessi nel mercato nero internazionale.