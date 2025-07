SGR Live 2025: il viaggio musicale di Guidi e Turrini fa tappa a Rimini

Il duo Turrini-Guidi porta in scena il nuovo progetto musicale con brani intensi e un sound essenziale

Arrivano jazz e blues sul palco dell’arena Francesca da Rimini. Il programma di SGR Live 2025 domani alle 21.00 vedrà protagonisti Mecco Guidi e Gloria Turrini con il loro ultimo lavoro ‘G And the Doctors’ in una serata dal titolo ‘Rural Blues, New Orleans Jazz’. Sul palco anche Andrea Guerrini.

Dal 2010 i due musicisti condividono palchi, oltre alla produzione di cinque album, ognuno con un’identità definita, ognuno ad indicare quasi una pietra miliare del loro viaggio musicale. Il viaggio ha toccato tantissime sfumature della musica nera per arrivare a ‘G and the Doctor’, alle origini con il blues rurale, il jazz di New Orleans e il Rock n’Roll.

Al contrario degli album precedenti, dove ci sono state tantissime collaborazioni, in questo album il duo fa da trave portante rispecchiando così la cifra stilistica dei loro live. E, proprio per questo motivo, oltre a voce e batteria di Gloria e il pianoforte di Mecco non poteva mancare la tromba di Andrea Guerrini in alcune tracce perché il duo, dal vivo, spesso si trasforma in trio.

Inoltre, il featuring degli amici Lovesick Duo nel brano ‘A rockin good way’, cover di un brano di Dinah Washington del 1960.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.