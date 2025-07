Sgr Live 2025: la grande lirica incanta Rimini con il Coro Amintore Galli

Domani, sabato 12 luglio, oltre cinquanta coristi e due solisti d’eccezione sul palco per una serata dedicata alla musica operistica con arie di Verdi, Rossini, Donizetti e Mascagni

Prosegue con successo di pubblico il programma di SGR Live 2025, promosso dal gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini. Domani, sabato 12 luglio alle 21.00 sarà protagonista il coro lirico Amintore Galli con lo spettacolo ‘Musica operistica’. Sul palco oltre cinquanta elementi e i solisti, la soprano Elisa Luzi e il baritono Gianni Giuga che eseguiranno brani tratti da opere di Verdi, Mascagni, Rossini, Donizetti. Dirige il Maestro Marcello Mancini con il prof. Fabrizio di Muro al pianoforte elettrico.

Il Coro Lirico Città di Rimini “Amintore Galli” è stato fondato e costituito in Associazione nel settembre 1994 ed è uno dei rari cori lirici amatoriali in Italia che vanti caratteristiche professionali. A tutte le serate di Sgr Live sarà presente un desk della Fondazione Isal per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.