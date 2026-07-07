SGR Live 2026, il blues di Gloria & The Doctors arriva all’Arena Francesca da Rimini

Concerto gratuito con New Orleans and Rural Blues: sul palco Gloria Turrini, Simone Scifoni e Riccardo Ferrini

La band Gloria & The Doctors sarà protagonista domani sera sul palco di SGR Live 2026 con lo spettacolo New Orleans and Rural Blues.

Il concerto è in programma alle 21.00 all’arena Francesca da Rimini. Ingresso gratuito.

Gli artisti Gloria Turrini, Simone Scifoni e Riccardo Ferrini contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues, lasciano contaminare il loro percorso con altre sonorità di matrice nera, trad jazz, gospel, blues e funk.

Lo spettacolo proporrà le potenti note scure del contralto di Gloria Turrini e faranno rivivere la musica del passato attraverso uno spettacolo energico ed emozionante, dove traspaiono dinamiche che vanno dal lato più romantico e dolce delle ballad fino ai groove più ipnotici del blues e del funk.

Nel corso della sua carriera molti grandi musicisti italiani e internazionali si siano rivolti a lei e alla sua incredibile voce: Andy J Forest, Andrea Mingardi, Max Gazzè, Giuliano Palma, Jackie Allen solo per citarne alcuni.

Percorsi professionali simili sono quelli intrapresi da Simone Scifoni e Riccardo Ferrini.

Il primo, pianista e polistrumentista, sulla scena blues europea da oltre vent’anni con diversi progetti, vanta collaborazioni con i più grandi, da Roberto Ciotti a Corey Harris, del quale è stato anche produttore.

Il secondo, chitarrista molto stimato e con una carriera costellata di collaborazioni al fianco della Honey Island Swamp Band, Andy J Forest, Jerry Dugger, Roberto Luti e tanti altri. Grazie al suo stile personale, ha conquistato la sua vasta quota di pubblico su entrambe le sponde dell'oceano.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.