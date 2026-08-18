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Sgr Live, domani sera all’Arena Francesca da Rimini arriva il ritmo cubano

Alle 21, a ingresso gratuito, Pennabilli Social Club porta sul palco il “Buena Vista Social Club Revival”

A cura di Redazione Redazione
18 agosto 2026 12:15
Sgr Live, domani sera all’Arena Francesca da Rimini arriva il ritmo cubano -
Rimini
Eventi
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Torna SGR Live, domani sera all’arena Francesca da Rimini. La rassegna di musica dal vivo organizzata da Gruppo SGR con la direzione artistica di Federico Mecozzi. vedrà sul palco la Pennabilli Social Club. Il via alle 21.00 con ingresso gratuito.

Lo spettacolo Buena Vista Social Club Revival vedrà protagonista la formazione capitanata da Ruben Rojo e Gildo Montanari che porta in mezzo mondo uno spettacolo capace di miscelare allegria e danza coi ritmi della tradizione cubana.

Proporranno un revival di successi e canzoni portate all'attenzione del pubblico mondiale dal Buena Vista Social Club, riproposte in una originalissima chiave timbrica. Gli altri componenti del gruppo sono Pedro Mena Peraza, Enrico Farnedi e Lorenzo DeAngeli. Il divertimento è assicurato.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

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