SGR Live porta sul palco Sergio Casabianca con “Tutto è cominciato così!”

All’arena Francesca da Rimini un tributo ironico e intenso ai grandi cantautori italian

Domani sera, martedì 19 agosto, alle 21.00 nuovo appuntamento con SGR Live, la rassegna promossa dal Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini all’arena Francesca da Rimini.

Saliranno sul palco Sergio Casabianca a Le Gocce per uno spettacolo dal titolo ‘Tutto è cominciato così!’

Sarà un tributo atipico ai grandi nomi della musica italiana, una dedica intensa e surreale ai cantautori che hanno segnato la crescita artistica e personale di Sergio Casabianca e ne hanno ispirato le canzoni.

Renato Zero, Vasco Rossi, Zucchero Fornaciari, Lucio Dalla, Piero Pelù, Fabio Concato e Angelo Branduardi saranno omaggiati sia con l’interpretazione dei brani più celebri ed emozionanti, sia con le imitazioni ironiche che hanno dato il via alla carriera di Sergio non solo in ambito musicale, ma anche sul fronte comico.

Un viaggio alla riscoperta di canzoni indimenticabili e capaci ancora di unire le persone e riportarle a un senso di identità comune, come solo la grande musica sa fare. Nell’ambito dello spettacolo saranno proposti anche alcuni brani scritti da Sergio Casabianca, selezionati tra quelli che hanno caratterizzato maggiormente il suo percorso di vita e affiancati da alcuni inediti.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di

ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.