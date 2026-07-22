SGR Live torna all’Arena Francesca da Rimini con i Musicadesnuda

Giovedì sera il nono appuntamento della rassegna musicale gratuita con lo spettacolo “Spoglia la musica, resta l’essenza”

Torna domani sera SGR Live all’arena Francesca da Rimini per il nono appuntamento della rassegna di musica dal vivo organizzata da Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini e la direzione artistica di Federico Mecozzi.

Salirà sul palco il gruppo Musicadesnuda.

Alle 21.00, con ingresso gratuito, lo show ‘Spoglia la musica, resta l'essenza’ proporrà grandi canzoni italiane e internazionali denudate dei loro arrangiamenti originali e rivestite con sonorità acustiche alla maniera dei Musicadesnuda.

Sul palco saliranno Simone Enegi a basso e chitarre, Luca Ricchi chitarra solista, Franco Bulgarini voce e chitarra, Federica Bracci violino e cori, Ilaria Ambrosio voce.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.