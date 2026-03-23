Shakespeare rivive sul grande schermo al Cinema Tiberio di Rimini

La tragedia di “Amleto” diretta da Robert Hastie e applaudita a Londra e New York arriva in sala con una nuova interpretazione contemporanea

Al Cinema Tiberio di Rimini ritorna ultimo appuntamento con il teatro da Londra, spettacoli registrati nel West End londinese, proposti in versione originale inglese con sottotitoli in inglese.

Martedì 24 marzo è di scena la classica tragedia di William Shakespeare Hamlet, diretta da Robert Hastie con Hiran Abeysekera nel ruolo del Principe di Danimarca, affiancato da Francesca Mills nel ruolo di Ofelia. In scena al Lyttelton Theatre di Londra a fine 2025 e previsto in apertura di stagione alla Brooklyn Academy of Music a New York nella primavera 2026, questo nuovo adattamento della celeberrima tragedia di Shakespeare è stato applaudito e ben accolto da critica e pubblico.

Da secoli il dramma che si consuma negli appartamenti reali in Danimarca si veste continuamente di nuovi abiti, umori e grandi attori ma le parole di Shakespeare, brillanti e drammatiche insieme, accompagnano con grazia le rivisitazioni contemporanee.

Il vincitore del premio Olivier Hiran Abeysekera (già interprete della premiata messa in scena teatrale Vita di Pi) interpreta Amleto in questa coraggiosa e contemporanea interpretazione della celebre tragedia di Shakespeare. Intrappolato tra dovere e dubbio, circondato da potere e privilegi, il giovane principe Amleto osa porre la domanda fondamentale, “essere o non essere”.