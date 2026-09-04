Shiva al Beky Bay, scatta il divieto del vetro: stop a bottiglie e contenitori

Il concerto di sabato 5 settembre chiuderà la stagione musicale del Beky Bay

Bellaria Igea Marina si avvicina a un altro weekend in cui non mancheranno eventi e occasioni di intrattenimento, in particolare per i più giovani.

Il prossimo fine settimana vedrà infatti il gran finale del palinsesto musicale al Beky Bay: location unica nel suo genere che anche quest’estate ha ospitato decine di live esclusivi, facendo registrare decine di migliaia di presenze, da Tony Pitony ai Litfiba, dai Rise Against ai Dropkick Murphys. Una settimana dopo il concerto dei Finley, sabato 5 settembre (domani) l’ultimo live di stagione vedrà sul palco, compreso nel cartellone Heaven Summer Festival, lo spettacolo di Shiva: per un ‘closing party’ in grande stile in compagnia di uno dei nomi più importanti della scena rap italiana.

In previsione di un notevole afflusso di persone, soprattutto giovanissimi, entro 500 metri dall’area di concerto sarà in vigore dalle 19 di sabato sino alle 6 di domenica divieto di vendita, somministrazione, introduzione e consumo di qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro; sarà vietato accedere all’area delle manifestazioni con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene.