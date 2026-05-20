Shock nello studio di shiatsu: 40enne vittima di abusi, indagato il massaggiatore

Presunta violenza sessuale durante seduta di massaggio

Un massaggiatore shiatsu di 78 anni è indagato dalla Procura di Rimini per violenza sessuale ai danni di una paziente 40enne. Secondo l'accusa, nell'ottobre scorso l'uomo avrebbe approfittato di una seduta per compiere atti sessuali sulla donna, che ha poi sporto denuncia ai carabinieri di Coriano.

Le indagini preliminari si sono chiuse di recente. L'indagato, già condannato in precedenza per un altro reato, è stato sentito dal pm Davide Ercolani, al quale avrebbe chiarito la propria versione dei fatti. La difesa, affidata agli avvocati Ghinelli e Gallo, ha ora venti giorni per presentare memorie o richiedere ulteriori accertamenti.

Il pm deciderà quindi se archiviare il caso o chiedere il rinvio a giudizio. In caso di processo e condanna, l'uomo rischierebbe da 6 a 12 anni di reclusione.