Shuttlemare, oltre 13 mila passeggeri nei primi due mesi di servizio a Rimini

Dal 25 aprile al 30 giugno trasportati 13.451 utenti. Il servizio prosegue tutti i giorni fino alle 21.

Sono 13.451 i passeggeri trasportati da Shuttlemare nel periodo compreso tra il 25 aprile, data di avvio del servizio, e il 30 giugno 2026, un dato in linea con quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno e che conferma il consolidamento del servizio di trasporto a chiamata gratuito, svolto da Start Romagna per conto del Comune di Rimini, tra le modalità di spostamento verso il mare. Fino al 5 giugno scorso il servizio è stato attivo nei soli weekend e festivi, mentre dal 6 giugno, con l’avvio della stagione estiva, gli utenti lo possono utilizzare tutti i giorni, nella fascia oraria dalle 9 alle 21.

Attivo dall’estate 2021, lo scorso anno Shuttlemare ha fatto registrare circa 50.000 utenti.

I numeri raccolti in questa prima parte della stagione estiva (38 giorni di servizio) confermano quindi l'interesse dei cittadini e dei turisti per un servizio che rappresenta una valida alternativa all'utilizzo dell'auto privata, contribuendo a rendere più semplici gli spostamenti verso il litorale e a favorire una mobilità più sostenibile.

Come funziona

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia e deve raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100, o la zona mare di San Giuliano.

È possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla SHUTTLEMARE Map disponibile sui canali informativi di Start Romagna, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare la fermata di partenza e quella d’arrivo. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Chiabrera, Palacongressi, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

Il servizio è fruibile anche dagli utenti con sedia a rotelle, selezionando la necessità al momento della prenotazione.