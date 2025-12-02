ShuttleMare premiata allo Smart City Expo di Barcellona

L’app di prenotazione del servizio di mobilità on-demand di Rimini riceve un riconoscimento speciale internazionale

La App di prenotazione del servizio ShuttleMare è fra i riconoscimenti speciali consegnati al prestigioso Smart City Expo Mobility Award di Barcellona.

L’applicazione, messa a punto dalla piattaforma spagnola Shotl in collaborazione con Start Romagna e stimolati dal Comune di Rimini, ha dimostrato che l'impatto dei servizi di mobilità on-demand sta emergendo nel settore del trasporto urbano. A vincere il premio a livello mondiale è stata l’iniziativa coreana MaaS.

Lo Smart City Expo ha riunito i leader del settore della mobilità e delle smart city, durante il quale Shotl ed Eugenio Ricci di Start Romagna hanno presentato la tecnologia messa a punto per ShuttleMare, il servizio gratuito che nell’ultima estate ha trasportato gratuitamente, su prenotazione, migliaia di cittadini e turisti da e verso la zona mare della città di Rimini. Nell’estate 2025 sono stati circa 50.000 ad utilizzare ShuttleMare.

“Il servizio ShuttleMare è un perfetto esempio di questa filosofia in azione – commentano da Shotl -. Il progetto messo a punto con Start Romagna è riuscito a fornire opzioni di trasporto efficienti ed ecocompatibili, oltre a riscontrare un'accoglienza entusiasta da parte della comunità locale”.

“Il riconoscimento – aggiunge Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna - riafferma il nostro impegno a trasformare il trasporto pubblico con soluzioni flessibili e tutte centrate sull'utente. Siamo orientati al futuro e ci impegniamo per aiutare le città a diventare davvero delle smart city. Il servizio a chiamata rappresenta un elemento importante nell’architettura a cui stiamo pensando, sia per servizi di natura turistica, sia per quelle corse che nell’entroterra viaggiano con pochi passeggeri a bordo dei bus”.