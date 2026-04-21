Sì alla donazione di organi: tanta partecipazione ai tornei solidali in ricordo di Giada Penserini

L'evento organizzato da Aido Emilia Romagna

Domenica scorsa (19 aprile), in occasione della Giornata Nazionale per la donazione di organi, il centro Wonderbay di San Marino ha ospitato i tornei di padel e beach volley intitolati a Giada Penserini, giovane sammarinese scomparsa nel 2022, donatrice di organi.

La manifestazione a scopo benefico "Uno smash per la vita" è stata organizzata da Aido Emilia-Romagna con il centro Wonderbay, in collaborazione con Avsso, Croce Verde Novafeltria e Fitp Emilia-Romagna, con il sostegno del Gruppo Carli, per raccogliere fondi a favore di Aido, Associazione Italiana per la Donazione di Organi. Vi hanno partecipato in 70, compresi portatori di trapianto e alcuni familiari di donatori. Oltre alle gare, sono stati organizzati anche un pranzo solidale a buffet e una lotteria di beneficenza. A premiare i partecipanti sono stati Emanuela e Stefano, i genitori di Giada, Lia Blatti, ideatrice dell'evento, referente Aido per la Provincia di Rimini, Maria Katia Savoretti (presidente Avsso), Domenico Roberto, consigliere regionale Aido Emilia Romagna, delegato per l'area riminese. Infine il piccolo Alberto, dieci anni, trapiantato di fegato dalla nascita, accompagnato dalla madre Valentina.

Ad aggiudicarsi il "Torneo di Padel Gold" è stata la coppia Muscioni-Tonelli, che ha prevalso su quella composta da Marini-Cristiano. Il tabellone "silver" di padel è stato vinto dalla coppia Raschi-Massani, mentre il tabellone "bronze" sempre di padel dalla coppia Toccacelli-Giorgi. I tornei di beach volley invece sono stati vinti, per la categoria "gold", dalla coppia Daniela De Luca e Andrea Montanari, mentre per quella "silver" dal duo composto da Katia Casadei e Daniele Albani.