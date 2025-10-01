Sì alle leggi contro l’obesità e il body shaming

Cure a carico del Servizio sanitario nazionale, nasce l’Osservatorio per lo studio dell’obesità

L’obesità è ufficialmente riconosciuta come malattia in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge che istituisce un programma nazionale di prevenzione e cura, un piano di formazione specifico per medici e pediatri e la creazione, presso il ministero della Salute, dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità.

La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno scelto l’astensione, chiedendo maggiori risorse e l’inclusione dell’obesità nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Via libera anche alla legge che istituisce la Giornata nazionale contro il body shaming, che si celebrerà ogni anno il 16 maggio. Una data simbolica per sensibilizzare contro discriminazioni, pregiudizi e offese legate all’aspetto fisico, promuovendo il rispetto della persona e il diritto alla cura.