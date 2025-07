Si apparta dietro le cabine per vendere cocaina, pusher arrestato in spiaggia

Un 22enne è stato arrestato a Cattolica, sequestrate 8 dosi di cocaina

Un 22enne di origine albanese è stato arrestato alle 22 di ieri sera (venerdì 20 giugno) sul lungomare di Cattolica. I Carabinieri, durante un servizio di pattugliamento, hanno notato il giovane impegnato in una telefonata. La sua agitazione ha insospettito gli operatori, che sono rimasti in osservazione, per poi cogliere sul fatto il 22enne mentre si appartava, con un'altra persona, sul retro delle cabine di uno stabilimento balneare: gli stava vendendo tre dosi di cocaina. Con sé il giovane albanese aveva altre 5 dosi di "dama bianca" e 310 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell'attività di spaccio.